Англия

Хавбек может продолжить карьеру в Англии.

Полузащитник Боруссии М Йонас Хофманн заинтересовал два английских клуба.

Как сообщает журналист Sport 1 Патрик Бергер, в услугах футболиста заинтересованы лондонские Челси и Тоттенхэм.

Нынешний контракт 28-летнего Хофманна рассчитан до 2023 года и в нем присутствует сумма отступных — 15 миллионов евро.

Сообщается, что футболист также проявляет интерес в смене клуба в летнее трансферное окно. Хофманн выступает за Боруссию М с 2016 года.

На его счету в минувшем сезоне чемпионата Германии шесть голов и 11 ассистов в 24 играх.

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