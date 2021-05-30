Англия

Опытный кипер вернется в родной клуб.

Английский Манчестер Юнайтед подпишет голкипера Астон Виллы Тома Хитона в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, опытный вратарь пройдет медосмотр и станет игроком Манчестер Юнайтед в ближайшее время, сделка уже заключена.

Контракт клуба с 35-летним игроком будет подписан до июня 2023 года с опцией продления еще на 1 год.

Напомним, Хитон, которому — воспитанник МЮ. Он принадлежал клубу с 2002 по 2010 год, но за основу не сыграл ни одного матча.

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