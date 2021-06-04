Англия

"Канонирам" осталось согласовать с Брайтоном сумму трансфера.

Центральный полузащитник Брайтона Ив Биссума в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, перебравшись в другую команду из английской Премьер-лиги.

В услугах 24-летнего малийца заинтересован Арсенал, и, по информации клубного инсайдера TheAFCBell, cам футболист является болельщиком клуба из Северного Лондона и дал свое предварительное согласие на переход.

Теперь "канонирам" необходимо согласовать с Брайтоном сумму трансфера. При этом нельзя не отметить, что также сообщается об интересе к Биссума со стороны одного клуба из АПЛ и трех команд за пределами Англии. По ранее появившейся информации, это может быть Ливерпуль.

В прошлом сезоне Ив Биссума провел за Брайтон 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить два мяча. Его переход в новый клуб оценивается в 25 миллионов евро.