Англия

Малийский хавбек вызвал интерес у ряда европейских клубов.

Центральный полузащитник Брайтона Ив Биссума в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, перебравшись в другую команду из английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский Арсенал действительно заинтересован в подписании 24-летнего малийца, однако тот не является главной целью "канониров" в вопросе усиления центра поля.

Помимо этого, Биссума входит в сферу интересов ряда других европейских клубов, в числе которых также оказался Ливерпуль.

В прошлом сезоне Ив Биссума провел за Брайтон 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить два мяча.

Ранее сообщалось, что Рома заинтересована в подписании центрального полузащитника Арсенала Гранита Джаки. Сумма этого трансфера должна составить 25 миллионов евро.