Англия

Французский нападающий продолжит выступать за "синих".

Челси достиг соглашения с Оливье Жиру о продлении контракта, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Срок новой сделки с опытным французским нападающий рассчитан до конца следующего сезона.

Отметим, что Оливье Жиру перебрался в стан Челси летом 2018 года из Арсенала и уже успел выиграть и Лигу Европы, и Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Оливье Жиру провел за Челси 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми голами.

Напомним, что футболист входил в сферу интересов вице-чемпиона Италии — Милана.