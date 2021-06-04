Французский нападающий продолжит выступать за "синих".
Оливье Жиру, getty images
04 июня 2021, 18:48
Челси достиг соглашения с Оливье Жиру о продлении контракта, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Срок новой сделки с опытным французским нападающий рассчитан до конца следующего сезона.
Отметим, что Оливье Жиру перебрался в стан Челси летом 2018 года из Арсенала и уже успел выиграть и Лигу Европы, и Лигу чемпионов.
В минувшем сезоне Оливье Жиру провел за Челси 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми голами.
Напомним, что футболист входил в сферу интересов вице-чемпиона Италии — Милана.