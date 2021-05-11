Французский нападающий может перебраться в Серию А.
Оливье Жиру, getty images
11 мая 2021, 19:59
Интер и Лацио планируют подписать Оливье Жиру в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Calciomercato.
Интер уже пытался ранее оформить переход французского нападающего, но потерпел неудачу.
Контракт Оливье Жиру с Челси подходит к концу уже летом этого года, а потому он достанется своему новому клубу бесплатно.
Напомним, что Челси хочет продать Абрахама и Жиру, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для нового форварда.