Италия

Французский нападающий может перебраться в Серию А.

Интер и Лацио планируют подписать Оливье Жиру в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Calciomercato.

Интер уже пытался ранее оформить переход французского нападающего, но потерпел неудачу.

Контракт Оливье Жиру с Челси подходит к концу уже летом этого года, а потому он достанется своему новому клубу бесплатно.

Напомним, что Челси хочет продать Абрахама и Жиру, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для нового форварда.