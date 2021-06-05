Англия

Португальский специалист — в числе претендентов на пост главного тренера "шпор".

Тоттенхэм продолжает поиски нового главного тренера после того, как в апреле этого года в отставку был отправлен Жозе Моуриньо, а молодой Райан Мейсон пока не готов занимать должность такого уровня на постоянной основе.

В качестве главного кандидата на пост главного тренера руководство клуба из Северного Лондона рассматривало Антони Конте, который недавно покинул миланский Интер в статусе чемпиона Италии. Тем не менее, удовлетворить требования именитого итальянского специалиста во всех аспектах "шпорам" так и не удалось.

Как сообщает журналист Николо Скира, боссам Тоттенхэма во главе с Дэниелом Леви предложили услуги другого экс-наставка клуба из Серии А — Паулу Фонсеки. Рома решили расстаться с португальским специалистом в конце этого сезона, отдав предпочтение его соотечественнику — Жозе Моуриньо.

Ранее появлялась информация о том, что Паулу Фонсека также рассматривается в качестве потенциального сменщика Карло Анчелотти в Эвертоне.