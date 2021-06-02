"Ирисок" вскоре возглавит новый наставник.
Рафаэль Бенитес, getty images
02 июня 2021, 13:03
Эвертон продолжает поиски нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в Реал.
По информации The Athletic, главными претендентами являются Паулу Фонсека, Рафаэль Бенитес, и Нуну Эшпириту Санту.
Также "ириски" рассматривают возможность приглашения Дэвида Мойеса (Вест Хэм), Роберто Мартинеса (сборная Бельгии) и Эрик тен Хаг (Аякс). Отмечается, что ливерпульский клуб рассматривал даже кандидатуру наставника Рейнджерс Стивена Джеррарда.
Ранее Карло Анчелотти попрощался с Эвертоном и поблагодарил всех причастных к клубу за проведенное время.