Англия

Быстроногий колумбиец покинул клуб на правах свободного агента.

Крайний полузащитник Хосе Искьердо больше не является футболистом Брайтона. Об этом сообщает пресс-служба "чаек".

Контракт 28-летнего колумбийца истекает в конце июня этого года, и руководство клуба приняло решение его не продлевать, поэтому Искьердо покинет стан "чаек" на правах свободного агента.

В Брайтоне латиноамериканский футболист, отличавшийся своими скоростными данными, провел четыре сезона, последние два из которых выдались для него неполноценными из-за серьезной травмы колена.

Именно из-за этого повреждения Хосе Искьердо отсутствовал практически всю минувшую кампанию, проведя всего 8 минут против Шеффиллд Юнайтед в апрельском матче АПЛ.

Поединок против "клинков" стал для колумбийского вингера единственным в сезоне-2020/21 и последним в футболке первой команды Брайтона.

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