Англия

"Красные дьяволы" еще не делали официального предложения по английскому вингеру.

Крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, поскольку Манчестер Юнайтед вернулся к своему неосуществившемуся трансферному плану годичной давности.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "красных дьяволов" вскоре планирует начать переговоры по 21-летнему англичанину, который будет доступен для покупки за 90-95 миллионов евро — оговоренная между Боруссией Д и футболистом сумма, за которую "шмели" не будут препятствовать его уходу.

Отметим, что год назад руководство Дортмунда требовало за Санчо 120 миллионов евро, но теперь запрашиваемая сумма уменьшилась. Самому английскому вингеру манкунианцы готовы предоставить контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел в футболке "шмелей" 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

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