Англия

Игрок Лестера обратился к фанатам своего клуба после того, как в Сети появилось его фото в форме Арсенала.

Центральный защитник Лестера Уэсли Фофана стал жертвой критики со стороны собственных болельщиков, когда в Сеть просочилась его фотография в футболке другого клуба АПЛ — лондонского Арсенала.

20-летний француз поспешил отреагировать на факт появления этого фото, объяснив сложившуюся ситуацию.

"Окей, друзья. Меня подставили несколько бывших моих друзей, которые были одеты в форму Арсенала. После того, как мы сыграли в футбол, то решили обменяться футболками. В итоге меня сфотографировали люди, как я тогда полагал, из моего приватного круга. Я и предположить не мог, что то, что было просто дружеской игрой и шуткой, окажется в соцсетях".

"Хочу искренне извиниться перед болельщиками. Я действительно зол, что ребята не упустили возможность сделать такое. Также хочу извиниться перед всеми моими друзьями из Арсенала. У меня нет никаких проблем с красным, но только синий — в моем сердце", — написал Фофана в своих соцсетях.