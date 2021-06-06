Англия

Португальский хавбек может перебраться в стан "канониров".

Центральный полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, перебравшись в другую команду английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист The Times Дункан Кастлс, лондонский Арсенал обратил свое внимание на 24-летнего португальца, с которым готовы расстаться владельцы "волков", чтобы выручить средства на перестройку команду новым тренером.

Отмечается, что в 2019 году Невеша можно было приобрести за 80 миллионов евро, однако сейчас, с учетом оставшихся двух лет по контракту и негативного влияния пандемии коронавируса на финансовое положение футбольных клубов, Арсенал может заполучить португальского хавбека за половину вышеуказанной суммы.

Напомним, что на позицию центрального защитника Арсенал также рассматривает Ива Биссума из Брайтона, при чем сам игрок готов перебраться на Эмирейтс.