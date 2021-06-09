Англия

Бывший главный тренер Бенфики Бруну Лаже возглавил клуб АПЛ.

Официальный сайт "волков" сообщает, что новым тренером команды стал 45-летний португальский специалиста Бруну Лаже.

На этом посту он сменил своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом сезоне "волки" финишировали на 13-м месте в АПЛ.

Лаге ранее главным тренером был лишь в Бенфике, которую он в первом сезоне привел к чемпионству. До этого он работал ассистентом в Суонси и Шеффилд Юнайтед.