Бывший главный тренер Бенфики Бруну Лаже возглавил клуб АПЛ.
Бруну Лаже, сайт "волков"
09 июня 2021, 12:44
Официальный сайт "волков" сообщает, что новым тренером команды стал 45-летний португальский специалиста Бруну Лаже.
На этом посту он сменил своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту.
В прошлом сезоне "волки" финишировали на 13-м месте в АПЛ.
Лаге ранее главным тренером был лишь в Бенфике, которую он в первом сезоне привел к чемпионству. До этого он работал ассистентом в Суонси и Шеффилд Юнайтед.