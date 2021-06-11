Англия

Футболист был ключевым в составе своего нынешнего клуба в минувшем сезоне.

Новоиспеченный триумфатор Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси вступил в активную фазу переговоров с нидерландским Фейеноордом относительно возможного трансфера юного полузащитника "гордости юга".

Речь идет о 20-летнем турецком футболисте Оркуне Кекчу, который в минувшем сезоне принял участие в 31-м поединке в составе своей команды, оформив при этом четыре взятия ворот и отдав три результативные передачи.

Как сообщает турецкий ресурс VOLE, со стороны "синих" к переговорному процессу был привлечен культовый экс-форвард команды Дидье Дрогба, который старается убедить юного футболиста перейти в стан лондонского клуба.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Кекчу составляет 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, а его действующее соглашение с Фейеноордом рассчитано до лета 2025-го года.