Англия

Лондонский клуб намерен использовать футболиста в обороне.

Лондонский Арсенал в текущее трансферное окно намерен оформить трансфер полузащитника немецкого РБ Лейпциг Тайлера Адамса, согласно данным ресурса The Athletic.

При этом, 22-летнего футболиста "Красных быков" и национальной сборной США в тренерском штабе "канониров" намерены задействовать на позиции правого защитника, которая является для него знакомой, но не основной.

При этом, возможности успешных переговоров по данному переходу могут помешать ранее совершенные немецким клубом трансферы Дайота Упамекано и Ибрагима Конате в Баварию и Ливерпуль соответственно, после которых линия обороны вице-чемпионов Германии изрядно поредела.

Адамс перешел в РБ Лейпциг из связанного со структурой Ред Булл одноименного американского клуба в январе 2019-го года, а в минувшем сезоне сумел провести 37 матчей, в которых по разу отличился голом и результативной передачей.

Его трансферная стоимость порталом Transfermarkt оценивается в 20 млн евро, при действующем контракте до 2025-го года.