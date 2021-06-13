Англия

Желающим заполучить форварда придется торговаться с одним из наиболее неуступчивых продавцов на трансферном рынке.

Слухи о возможном уходе нападающего Харри Кейна из лондонского Тоттенхэма уже в это межсезонье заставили главу правления "шпор" Даниэля Леви выступать на широкую публику с заявлением, которое дает четко понять, что переговоры о возможной продаже футболиста его команды для желающих будут крайне непростыми.

"Я никогда не буду говорить о каком-либо игроке публично. Все, что я могу сказать на данный момент — я прекрасно понимаю и разделяю разочарование Кейна от результатов команды в прошлом сезоне, равно как это делают остальные игроки и болельщики клуба. Все хотят побеждать".

При этом, одну из главных задач недавно назначенного на должность спортивного директора Фабио Паратичи, который ранее занимал аналогичную позицию в туринском Ювентусе, Леви, в том числе, связывает с необходимостью в кратчайшие сроки собрать боеспособный коллектив, в условиях активного трансферного рынка.

"Один из вопросов, с которым придется столкнуться Фабио, когда он придет, — это то, какие игроки будут оставлены, а кого попросят подыскать другие клубы. Рынок открыт в обоих направлениях.

То, что хотим получить мы и что хотят другие клубы, не всегда возможно реализовать одномоментно, но мы будем настаивать исключительно на интересах нашего клуба.

Однако, мы должны быть реалистами относительно того, в каком положении мы сейчас находимся. Мы все еще живем в условиях пандемии, а последствия для нашего клуба были более серьезными, чем для любого другого из Премьер-лиги: более 200 млн фунтов стерлингов упущенной выгоды. Доход, который мы уже никогда не сможем вернуть.

Для запуска нашего нового стадиона нельзя было подобрать времени хуже. У нас самый дорогой стадион в Европе, самый высокий уровень задолженности среди клубов Европы.

К счастью для нас, это все долгосрочные займы, и благодаря этому мы находимся в хорошем финансовом положении. Мы не получали тех доходов, на которые рассчитывали, от нашего стадиона, и, как следствие, мы должны проявлять осторожность в ближайшие годы и быть осмотрительными на трансферном рынке.

Наш долг — защищать интересы клуба любой ценой. Мы будем тратить, но мы должны быть разумными. Иногда болельщики думают, что мы должны тратиться, но были даже такие ситуации, когда тренер не хотел тратить деньги на игрока. Мы будем вкладывать средства в команду.

Довольны ли мы тем, где мы находимся сегодня? Точно нет. Нам нужно изменить ситуацию, но мы должны убедиться, что этот клуб будет в стабильном финансовом положении в предстоящие годы. Сейчас нам нужен успех на поле — я считаю, что у нас есть кое-какие незавершенные дела", — загадочно подытожил функционер.

Напомним, что в минувшем сезоне лондонский Тоттенхэм оказался на грани непопадания в зону еврокубков, отправившись в квалификацию первого в истории розыгрыша Лиги конференций УЕФА.