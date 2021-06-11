Англия

"Горожане" нацелились на англичанина.

Манчестер Сити продолжает поиски усиления линии атаки.

По информации в Twitter Николо Скиры, "горожане" ведут активные переговоры с форвардом Тоттенхэма Харри Кейном, для которого подготовили 5-летний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что руководство лондонского клуба просит за англичанина 160 млн евро. Сити в свою очередь готово заплатить за 27-летнего футболиста 117 млн.

Кейн является воспитанником Тоттенхэма и выступает за клуб с 2011 года. Его текущее соглашение со "шпорами" рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 матчах АПЛ, в которых забил 23 гола, отдал 14 результативных передач, а также стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус подготовил предложение по Кейну.