Англия

Полузащитник не спешит продлевать контракт с Интером.

Как стало известно британскому подразделению Sky Sports, Бернли желает поспособствовать возвращению полузащитника миланского Интера Эшли Янга в английскую Премьер-лигу, где он ранее имел опыт выступлений в составе Уотфорда, Астон Виллы и Манчестер Юнайтед.

Как сообщал ранее Football.ua, "шершни" и сами были бы не против отметить свое возвращение в ряды сильнейших команд страны громким трансфером одного из своих воспитанников, однако сам футболист предпочитает на закате карьеры выбирать коллективы с более постоянной практикой выступлений в "элитном" дивизионе.

В этом контексте годичное предложение от Бернли, с возможностью продления еще не один сезон, а также хорошие отношения между футболистом и наставником "бордовых" Шоном Дайчем, который был капитаном Уотфорда тогда, когда Янг только делал первые шаги в профессиональной карьере, должны только ускорить процесс перехода.

Источник располагает информацией, что стороны уже близки к заключению сделки, поэтому обновлений можно ожидать уже в ближайшее время.

Стоит напомнить, что контракт Янга с Интером завершается в конце июня 2021-го года, а его полуторагодовалый опыт выступлений под руководством Антонио Конте ознаменовался участием в 59-и поединках, в которых 35-летний англичанин оформил пять забитых мячей и еще девять раз отдавал голевые передачи.