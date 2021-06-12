Англия

Новичок АПЛ следующего сезона постепенно собирает свою обойму.

После успешной кампании повышения в классе по итогам прошлого розыгрыша английского Чемпионшипа, Уотфорд принялся пополнять свою кадровую обойму перед выступлениями в английской Премьер-лиги.

Так, первым внушительным трансфером "шершней" стал полузащитник французского Нанта Имрана Луза, который обошелся английскому клубу в сумму около 12 млн евро, а вот следующий переход футболиста Уотфорд оформил уже на бесплатной основе.

25-летний экс-нападающий Мидлсбро Эшли Флетчер, контракт которого с его бывшим клубом завершится в конце июня 2021-го года, перейдет в стан Уотфорда на правах свободного агента.

В прошлом сезоне он сумел оформить четыре гола и одну голевую передачу в 15 сыгранных матчах (747 минут).

При этом, "шершни" рассчитывают подписать на аналогичных условиях и куда более именитого футболиста.

30-летний фланговый защитник лондонского Тоттенхэма Денни Роуз, который провел в структуре клуба 14 лет, так и не решился на продление контракта со "шпорами", поэтому теперь его стараются привлечь в свою команду именно представители Уотфорда.

При этом, коллектив Хиско Муньоса хотел бы вновь увидеть в своих рядах своего воспитанника Эшли Янга, но предложенное миланским Интером новое годичное соглашение, а также внимание со стороны двух неназванных клубов АПЛ вряд ли поспособствуют выбору в пользу новичка "элиты".