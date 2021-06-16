"Канониров" не устроила сумма 25 миллионов фунтов.
Эмиль Смит-Роу, Getty Images
16 июня 2021, 18:21
Астон Вилла заинтересована в подписании атакующего полузащитника Арсенала Эмиля Смит-Роу.
Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, бирмингемцы сделали предложение по 20-летнему англичанину в размере 25 миллионов фунтов, однако "канониры" его отклонили.
По информации источника, клуб из Северного Лондона рассчитывает на Смит-Роу в будущем и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Эмиль Смит-Роу провел в футболке Арсенала 20 поединков в рамках АПЛ, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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