Англия

Лондонский клуб также намерен попытаться продлить контракт со своим футболистом.

Полузащитник лондонского Арсенала Эмиль Смит-Роу в прошедшем сезоне сумел провести 37 поединков под руководством Микеля Артеты, по семь раз отличившись в них голами и результативными передачами.

Своими выступлениями 20-летний футболистов заинтересовал сразу несколько клубов как внутри страны, так из других топ-чемпионатов Европы.

В частности, как сообщает Sky Sports, Арсеналу уже пришлось отвечать отказом на предложение бирмингемской Астон Виллы относительно трансфера данного исполнителя, намереваясь при этом продлить с ним соглашение, которое на данный момент рассчитано до 2023-го года.

Аналогичным образом "канониры" намерены ответить и на предложение мадридского Реала, которое, согласно информации из СМИ, существенно превышает предложенные Астон Виллой 35 млн долларов.

"Сливочные" даже попытались включить Смит-Роу в своеобразный обмен на полноценный трансфер Мартина Эдегора, который в прошлом сезоне имел опыт выступления в Арсенале на правах арендного соглашения, но и тут были вынуждены столкнуться с категоричной позицией лондонского клуба.

Остается лишь напомнить, что трансферная стоимость английского полузащитника составялет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.