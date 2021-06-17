Англия

"Пенсионеры" не согласовали условия контракта с норвежским форвардом.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд по-прежнему входит в сферу интересов лондонского Челси.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель и президент клуба Роман Абрамович рассматривают 20-летнего норвежца в качестве приоритетной цели на трансферном рынке.

Тем не менее, источник утверждает, что Челси не согласован никаких условий контракта с форвардом "шмелей".

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провел за Боруссию Дортмунд 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 12 результативных передач.

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