Англия

Украинский форвард может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Нападающий Гента Роман Яремчук не скрывал своего желания попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате, однако руководство бельгийского клуба отказалось отпускать украинца около год назад в другую команду.

Как сообщает Calciomercato, еще два клуба пополнили список тех, кто заинтересован в подписании 25-летнего украинского форварда.

Речь идет о немецком Вольфсбурге и английском Вест Хэме, который данный момент занимается поиском замены Себастьяну Алле, ушедшему в амстердамский Аякса прошлой зимой.

Отмечается, что Гент хочет выручить с продажи Романа Яремчука от 25 до 30 миллионов евро. Вольфсбург уже готовит первое предложение по украинцу.

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