Англия

Футболист неожиданно стал основным в сборной Англии.

Полузащитник Лидса и сборной Англии Келвин Филлипс попал в сферу интересов именитых клубов из Европы, сообщает TuttoJuve.

Известно, что туринский Ювентус, Реал, Манчестер Сити и Тоттенхэм хотели бы усилиться 25-летним футболистом в летнее трансферное окно.

Что касается стоимости футболиста, то руководство Лидса намерено выручить за одного из своих лидеров порядка 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Филлипс провел 29 матчей в АПЛ за Лидс, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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