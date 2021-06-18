Англия

Замбийский форвард продолжит карьеру на Кинг Пауэр Стэдиум.

Нападающий Зальцбурга Патсон Дака в скором времени будет представлен в качестве нового игрока Лестера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "лис" не только договорилось с "быками" о финансовых условиях будущего трансфера, но и согласовали с 22-летним замбийским форвардом все детали контракта.

Отмечается, что Дака подпишет с Лестером соглашение до 2026 года. Вскоре о его переходе должны объявить официально.

В минувшем сезоне Патсон Дака провел за Зальцбург 42 поединка, в которых он забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.

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