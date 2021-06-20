Англия

Полузащитник Лиона обойдется лондонскому клубу в круглую сумму.

Еще во время прошлой зимней трансферной кампании Football.ua сообщал, что футболисты французского Лиона Мемфис Депай и Хуссем Ауар выразили желание покинуть клуб.

И если с нидерландский нападающий сумел реализовать задекларированное, в недавнем прошлом подписав контракт с каталонской Барселоной на правах свободного агента, то французский полузащитник все еще связан с "ткачами" соглашением с оставшимся двухлетним сроком действия.

Выкупить контракт 22-летнего Ауара прошлой зимой активно старался лондонский Арсенал, но так и не сошелся с руководством Лиона в вопросе суммы компенсаций за игрока.

Однако, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, желание английского клуба таки заполучить себе данного футболиста никуда не пропало, поэтому уже в текущее летнее трансферное окно Арсенал вновь намерен выйти с предложением относительно покупки.

Согласно данным источника, между футболистом и "канонирами" есть устная договоренность о персональном контракте игрока до 2026-го года, с заработной платой на уровне 6 млн евро в год, но теперь Арсеналу вновь предстоит пройти наиболее сложный этап — убедить президента Лиона Жана-Мишеля Ола продать одного из наиболее талантливых исполнителей своего клуба.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 млн евро.

В прошлом сезоне Ауар отыграл 33 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.