Франция

Футболисты мечтают продолжить карьеру в топ-клубе.

Нападающий французского Лиона Мемфис Депай заявил, что он и полузащитник Уссем Ауар хотели бы покинуть клуб.

"Мы с Ауаром знаем, что играем за очень большой клуб, но мы хотим попасть в один из трех лучших клубов мира. Ауар станет играть в 10 раз лучше. То же самое касается и меня.

Я бы хотел выиграть титул с Лионом. Хотел бы подарить этот момент президенту и всей остальной команде", — сказал Депай в интервью Canal +.

Отметим, что в СМИ ходят слухи о переходе Депая в Барселону. Что касается Ауара, то в его услугах заинтересован ПСЖ.

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