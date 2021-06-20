Англия

Приобретение французского полузащитника дорого обойдется желающим.

Сразу несколько итальянских изданий, среди которых Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport, сообщают о том, что английский Манчестер Юнайтед уведомил потенциальных желающих приобрести полузащитника "Красных дьяволов" Поля Погба относительно суммы отступных, которые английский клуб запросит за него.

Речь идет о 80 млн евро, начиная от которых Юнайтед готов вести переговоры по футболисту, чей контракт подходит к концу летом 2022-го года.

Таким образом, слухи о возможном возвращении Погба в туринский Ювентус, где он выступал с 2012 по 2016-й год, получат свою реализацию только в том случае, если "зебрам" удастся договориться о продаже Криштиану Роналду, или же включить его в сделку по французскому полузащитнику.

В прошлом сезоне 28-летний Погба сыграл в 42-х матчах за Манчестер Юнайтед, забив при этом шесть голов и отдав девять результативных передач, после чего отправился на чемпионат Европы-2020, где в составе сборной Франции провел уже два поединка.