Англия

Автор единственного гола Шотландии на Евро-2020 находится на прицеле у скаутов "красных".

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, Ливерпуль заинтересован в возможности подписания полузащитника бирмингемской Астон Виллы Джона Макгинна.

26-летний шотландский футболист в составе своей национальной сборной оформил ее единственный забитый мяч на чемпионате Европы-2020 в противостоянии против Хорватии (1:3), которое состоялось накануне.

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

Однако, на пути к возможному осуществлению трансфера будет стоять желание "львов" неплохо заработать на одном из своих наиболее известных исполнителей.

Согласно данным источника, Астон Вилла на своем столе хочет увидеть предложение не менее 45-50 млн фунтов стерлингов, в то время как последняя пороговая ставка Ливерпуля была всего 20 млн фунтов стерлингов.

При этом, "красные" могут выручить дополнительные средства на продаже Марко Груича, Дивока Ориги, Гарри Уилсона и Неко Уильямса, что позволит им вновь выйти на переговоры с бирмингемским клубом.

Кроме Ливерпуля, на полузащитника, который в прошедшем сезоне в 37-и матчах забил три гола и отдал шесть результативных передач, претендуют также и Манчестер Юнайтед, однако "Красные дьяволы" с конкретными предложениями еще не выступали.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает Макгинна, у которого на руках активное соглашение до 2025-го года, в 30 млн евро.