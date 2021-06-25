Англия

Футболист задержится в лондонском клубе.

Лондонский Арсенал объявил о продлении контракта с защитником клуба Кираном Тирни.

Новое соглашение является долгосрочным и подписано сроком на пять лет.

"Мы очень рады заключить новое долгосрочное соглашение с Кираном. Любой, кто видел его игру, очень быстро поймет, что он — классный футболист.

Новый контракт Кирана касается не только настоящего и предстоящего сезона, но и будущего клуба. Киран является неотъемлемой частью будущего клуба", — сказал технический директор "канониров" Эду.

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