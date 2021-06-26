Бразильский нападающий может перебраться в АПЛ.
Матеус Кунья, getty images
26 июня 2021, 01:35
Лидс рассматривает возможность подписания бразильского нападающего Герты Матеуса Куньи в текущее трансферное окно.
Как сообщает портал UOL, берлинский клуб затребовал за футболиста порядка 30 миллионов евро.
Также источник утверждает, что нынешний главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьелса является большим поклонником таланта Куньи.
Отметим, что в прошедшем сезоне бразильский форвард провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись восемью голами и восемью ассистами.
Напомним, что прошлым летом Матеус Кунья привлек интерес Интера.