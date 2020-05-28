Италия

Игрок Герты может оказаться в Милане.

Руководство Интера рассматривает вариант с приобретением нападающего Герты Матеуса Кунью, сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

По данным источника, "нерадзурри" со старта текущего сезона наблюдали за 21-летним футболистом. В Бундеслиге Кунья забил четыре гола в семи поединках.

Напомним, бразильский футболист присоединился к Герте лишь в январе этого года. Прошлым летом из Берлина в стан Интера переехал Валентино Лазаро.

Ранее сообщалось, что миланцы ищут альтернативу Лаутаро Мартинесу, который может переехать в Барселону.