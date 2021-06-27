Англия

Английский клуб решил ускорить трансферный процесс.

Согласно сообщения от французской радиостанции RMC Sport, полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга в середине следующей недели проведет первый раунд переговоров с представителями английского Манчестер Юнайтед относительно своего возможного трансфера в текущее межсезонье.

18-летний игрок центра поля является одним из бриллиантов команды Бруно Женезьо, а его трансферную стоимость специализированный портал Transfermarkt в столь юном возрасте уже оценивает в 55 млн евро.

Сообщается, что "Красные дьяволы" назначили данного футболиста своей главной трансферной целью на текущее трансферное окно, и постараются опередить Пари Сен-Жермен, который ранее надеялся дождаться конца следующего сезона для снижения суммы отступных за исполнителя.

Камавинга в прошлом сезоне провел 39 матчей за Ренн, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.