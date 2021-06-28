Англия

Специалист больше не является наставником "дачников".

Лондонский Фулхэм на своем официальном сайте сообщил, что Скотт Паркер больше не является главным тренером клуба.

Контракт с молодым наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

We can confirm that Scott Parker has left the Club by mutual consent.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 28, 2021

Отметим, что Паркер возглавил "дачников" в 2019 году и вывел команду в АПЛ. Как футболист Паркер также выступал за Фулхэм.

По итогам минувшего сезона АПЛ клуб опустился в Чемпионшип. Это, пожалуй, и стало главной причиной разрыва контракта с тренером.

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