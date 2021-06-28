Специалист больше не является наставником "дачников".
Скотт Паркер, Getty Images
28 июня 2021, 22:26
Лондонский Фулхэм на своем официальном сайте сообщил, что Скотт Паркер больше не является главным тренером клуба.
Контракт с молодым наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Паркер возглавил "дачников" в 2019 году и вывел команду в АПЛ. Как футболист Паркер также выступал за Фулхэм.
По итогам минувшего сезона АПЛ клуб опустился в Чемпионшип. Это, пожалуй, и стало главной причиной разрыва контракта с тренером.
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