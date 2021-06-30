"Канониры" усилятся центрхавом Андерлехта и левым защитником Бенфики.
Альберт-Мбойо Самби Локонга, ФК Андерлехт
30 июня 2021, 09:14
Арсенал вскоре объявит о двух первых подписаниях в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "канониров" близко и готово завершить процедуры переходов центрального полузащитника Андерлехта Альберта-Мбойо Самби Локонги и левого защитника Бенфики Нуну Тавареша.
Утверждается, что на продаже 21-летнего бельгийца Андерлехт заработает 17,5 миллионов евро, не считая бонусов и процента от следующего трансфера футболиста.
Что касается 21-летнего Нуну Тавареша, то его переезд на Эмирейтс обойдется Арсеналу в 8 миллионов евро + различные бонусы.
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