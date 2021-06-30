Патсон Дака продолжит карьеру на Кинг Пауэр Стэдиум.
Патсон Дака, Лестер
30 июня 2021, 14:18
Лестер на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Патсона Дака, последним клубом которого был Ред Булл Зальцбург.
22-летний замбийский форвард подписал с "лисами" контракт, который будет рассчитан на следующие пять сезонов.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее появлялась информация, что Зальцбург заработает на продаже Дака порядка 30 миллионов евро.
Напомним, в минувшем сезоне Патсон Дака забил 27 голов в 28 поединках чемпионата Австрии, став лучшим бомбардиром турнира.
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