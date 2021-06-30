Футболист, похоже, будет выступать за "красных дьяволов".
Санчо, Getty Images
30 июня 2021, 22:16
Манчестер Юнайтед договорился с дортмундской Боруссией о трансфере вингра Джейдона Санчо.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка обойдется боссам манкунианцев в 90 миллионов евро.
Личные условия с самим игроком также согласованы. Контракт будет подписан до 2026 года.
Футболист пройдет медицинское обследование и тогда о трансфере объявят официально.
Напомним, что в минувшем сезоне Санчо сыграл 38 матчей в составе "шмелей", забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.
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