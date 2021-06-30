Англия

Футболист, похоже, будет выступать за "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед договорился с дортмундской Боруссией о трансфере вингра Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка обойдется боссам манкунианцев в 90 миллионов евро.

Личные условия с самим игроком также согласованы. Контракт будет подписан до 2026 года.

Футболист пройдет медицинское обследование и тогда о трансфере объявят официально.

Напомним, что в минувшем сезоне Санчо сыграл 38 матчей в составе "шмелей", забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

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