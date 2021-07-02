Шотландский хавбек следующий сезон проведет в стане новичка АПЛ.
Билли Гилмор, Норвич
02 июля 2021, 13:12
Норвич на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Билли Гилмора, права на которого принадлежат лондонскому Челси.
20-летний шотландец перебрался в стан "канареек" на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона-2021/22.
По всей видимости, Гилмор станет заменой для Эмилиано Буэндии, который ранее подписал полноценный контракт с Астон Виллой.
В минувшем сезоне Билли Гилмор провел за Челси 11 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.
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