Англия

Шотландский хавбек следующий сезон проведет в стане новичка АПЛ.

Норвич на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Билли Гилмора, права на которого принадлежат лондонскому Челси.

20-летний шотландец перебрался в стан "канареек" на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона-2021/22.

По всей видимости, Гилмор станет заменой для Эмилиано Буэндии, который ранее подписал полноценный контракт с Астон Виллой.

В минувшем сезоне Билли Гилмор провел за Челси 11 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

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