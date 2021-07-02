Англия

Испанский хавбек продолжит защищать цвета "красных дьяволов".

Атакующий полузащитник Хуан Мата продолжит выступать за Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

33-летний испанец подписал с манкунианцами новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что прошлый его контракт истекал в конце июня этого года.

В минувшем сезоне Хуан Мата провел в футболке Манчестер Юнайтед 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 3 результативными передачами.