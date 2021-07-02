Футболист продолжит выступать за "павлинов".
Джек Харрисон, Getty Images
02 июля 2021, 23:57
Лидс Юнайтед принял решение выкупить контракт полузащитника Джека Харрисона у Манчестер Сити.
После трех лет аренды Джек — полноправный игрок "павлинов". Соглашение с хавбеком подписано до 2024 года.
По информации СМИ, Лидс заплатил за игрока 11 миллионов фунтов. Четыре миллиона клуб заплатит в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Харрисон сыграл 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 8 ассистов.
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