Англия

Норвежский хавбек попрощался с "канонирами", хотя покинул Эмирейтс в начале июня этого года.

В начале июня этого года Арсенал объявил об уходе из команды целого ряда футболистов, чьи контракты и арендные соглашения с клубом подошли к своему завершению. В этот список попал и полузащитник Мартин Эдегор, который вернулся в мадридский Реал.

Руководство Арсенала, в частности главный тренер Микель Артета, хотело выкупить контракт норвежского хавбека на постоянной основе, однако сегодня, 3 июля, Эдегор официально попрощался с болельщиками клуба из Северного Лондона.

"Большое спасибо за эти 6 месяцев. Время, проведенное с семьей Арсенала, всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хочу поблагодарить всех в клубе и за его пределами за то, что вы заставили меня почувствовать себя частью семьи с первого дня в клубе".

"Особая благодарность болельщикам, даже на стадионе без вас, ребята, большую часть сезона, я все время чувствовал поддержку. Огромное спасибо боссу [Артете] и его сотрудникам за все, чему я научился за время своего пребывания".

"Спасибо также всем моим товарищам по команде за такое прекрасное времяпрепровождение на поле и за его пределами. Буду скучать по вам всем. Спасибо, семья "канониров". Навсегда в моем сердце", — написал Эдегор в своем Instagram.