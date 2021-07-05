Англия

Английский форвард может перебраться в Манчестер Сити.

Спортивный директор лондонского Тоттенхэма Фабио Паратичи высказался о будущем ключевого нападающего своей команды Харри Кейна, которого пресса связывает с возможным уходом в другой клуб в летнее трансферное окно.

"Мы хотим сохранить Кейна в Тоттенхэме. Это наша цель. Мне посчастливилось увидеть множество топовых футболистов во время работы в Ювентусе, и я хочу получать такое же удовольствие от присутствия Кейна в Тоттенхэме".

"Кейн — это один из лучших бомбардиров в мире", — заявил Фабио Паратичи в интервью Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил Тоттенхэму 100 миллионов фунтов за Харри Кейна.