Англия

"Горожане" также готовы включить в сделку следующих своих игроков: Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэля Жезуса.

Руководство Манчестер Сити приступило к работе по подписанию одной из главных своих целей на летнее трансферное окно, которым является нападающий Тоттенхэма Харри Кейн.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы "горожан" сделали официальное предложение клубу из Северного Лондона по 27-летнему англичанину, ставшему лучшим бомбардиром и ассистентом минувшего сезона АПЛ, в размере 100 миллионов фунтов.

Очевидно, что переговорный процесс не будет легким для действующих чемпионов Англии, поскольку руководство Тоттенхэма крайне не хочет расставаться с лидером своей команды и планирует отклонить вышеупомянутое предложение

Ввиду этого манчестерский гранд подготовил альтернативные варианты для успешного подписания Харри Кейна. Так, "горожане" готовы включить в сделку по английскому форварду своего игрока или игроков, в число которых входят Рахим Стерлинг, Эмерик Ляпорт и Габриэль Жезус.

Ранее появлялась информация, что Тоттенхэм хочет выручить с продажи Харри Кейна минимум 150 миллионов фунтов, тогда как Манчестер Сити готов заплатить лишь 2/3 части от этой суммы.