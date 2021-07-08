Англия

"Канонирам" необходимо расстаться с одним полузащитником, прежде чем начать процесс подписания француза.

Арсенал по-прежнему проявляет интерес к атакующему полузащитнику Лиона Хуссему Ауару, который намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, "ткачи" готовы расстаться с 23-летним французом за 25 миллионов евро, при этом лондонский клуб пока не делал официальных предложений по футболисту.

Дело в том, что первоначальной задачей "канониров" является продажа собственных полузащитников, которые по разным причинам должны покинуть Эмирейтс в это межсезонье.

Только после расставания хотя бы с одним из своих хавбеков Арсенал будет готов связаться с Лионом, чтобы обсудить трансфер Ауара. Ожидается, что команду вскоре покинет Гранит Джака и присоединится к Роме. Также уйти из Арсенала хочет Лукас Торрейра.

Ранее появлялась информация, что Хуссем Ауар саботирует тренировки в Лионе ради трансфера из клуба. Помимо Арсенала, во французском хавбеке заинтересованы ПСЖ и ряд команд из испанской Ла Лиги.