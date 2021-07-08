Англия

Большинство нарушений связано с финансовой составляющей.

На официальном сайте Английской футбольной лиги, которая ведет попечительство над Чемпионшипом, а также Первой и Второй лигами Англии, в соответствии с последними правками в Регламент состязаний, был опубликован ранее недоступный широкой общественности перечень клубов, которые на данный момент не проходят аудит перед стартом следующего сезона, в результате чего могут остаться без аттестата для выступлений.

Что касается Чемпионшипа, то тут речь идет сразу о трех клубах: Дерби Каунти, Халл Сити и Рединге.

Клуб, возглавляемый Уэйном Руни, оказался достаточно рьяным нарушителем установленных правил, поэтому "попал" сразу по пяти статьям, среди которых несвоевременное предоставление годовой отчетности, невыполнение платежей в Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества (HMRC) и неуплата взносов за совершенные трансферы.

У Халла и Рединга нарушения более скромные, но также существенные, и касаются контролем за заемными средствами и нарушением финансовой стабильности.

В Первой лиге под горячую руку аудиторов попали Флитвуд Таун — за нарушение кредитного договора, а также Джиллингем за несвоевременное предоставление отчетности.

Во Второй лиге хуже всех дела обстоят у Суиндон Таун, который так и не предоставил в контролирующие органы аудит годовой отчетности за прошлый сезон, а также не отправил оригиналы документов в Регистрационную палату, задолжал HMRC и кредиторам, но при этом умудрялся заниматься махинациями с заработной платой футболистов в сторону превышения разрешенного лимита.

По сравнению с этим набором, ситуация с нарушениями условий кредита у Сканторп Юнайтед и Олдхэм Атлетик выглядят "невинными детскими шалостями".

У клубов еще есть шанс исправить ситуацию до окончательного принятия решения о санкциях в их адрес.