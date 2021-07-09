Англия

Матч финала Евро-2020 Италия — Англия начнется 11 июля в 22:00.

В воскресенье, 11 июля, сборная Италии, на предыдущем раунде справившаяся с Испанией (1:1, 4:2 – по пен.), в Лондоне сыграет против сборной Англии, которая выбила из турнира Данию в овертайме (2:1).

Отметим, что сборные Италии и Англии между собой встречались 27 раз. На счету сборной Италии 10 побед, девять раз команды играли вничью и восемь раз побеждали англичане.

В последний раз команды встречались в рамках товарищеского матча весной 2018-го года. Тогда игра закончилась ничьей — 1:1.

Матч Италия — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени.

Италия — Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Что говорили перед матчем:

Марко Верратти, сборная Италии:

"Стерлинг великолепен, каждый год он доказывает, что он отличный нападающий, и проводит замечательный турнир. Мы счастливы, что Англия победила, и это будет исторический финал для нас обоих. Даже французские газеты были счастливы за нас, что показывает, насколько мы восстановили доверие и вернули Италию туда, где мы должны находиться. Мы хотим выложиться на полную и не будем жалеть о финальном итоге".

Джордан Хендерсон, сборная Англии:

"Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы".

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