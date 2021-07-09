Англия

Трансферные ограничения в Великобритании сказались на скорости перехода футболиста в новый клуб.

Согласно сообщениям японского ресурса tokyo-sports.co.jp, английскому Брайтону удалось подписать контракт с 24-летним японским фланговым нападающим Кавасаки Фронтале Каори Митома, однако игрок сможет присоединится к "чайкам" лишь после годичной "выдержки" в аренде в бельгийском клубе Юнион из Брюсселя.

Дело в том, что, согласно обновленным трансферным ограничениям со стороны футбольных чиновников, футболисты не из стран "списка A" не могут беспрепятственно получить разрешение на работу в Великобритании.

Однако, у владельца Брайтона Тони Блума в распоряжении также присутствует бельгийский Юнион, который он приобрел в 2018-м году, поэтому в течении сезона Митома будет находиться в аренде, после чего полноценно пополнит состав английской команды.

Представитель олимпийской сборной Японии на грядущих для нее домашних Олимпийских играх в прошлом сезоне в 37-и матчах сумел отличиться 18-ю голами.