Англия

"Шпоры" — единственный клуб из АПЛ на данный момент, который заинтересован в японском фулбеке.

Универсальный защитник Болоньи Такэхиро Томиясу может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его подписании всерьез заинтересован Тоттенхэм.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "шпоры" являются единственной командой из Англии, которая на данном этапе ведет работу над трансфером 22-летнего японца. Арсенал в гонке за футболистом не участвует.

Еще один явный претендент на Томиясу — это Аталанта, но бергамаски пока проигрывают конкуренцию Тоттенхэму. Сам японский фулбек предпочитает присоединиться именно к лондонской команде.

В минувшем сезоне Такэхиро Томиясу принял участие в 31 матче на клубном уровне, в которых отметился двумя голами.

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