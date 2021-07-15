Англия

На обновленном дизайне есть определенные новшества в плане геометрии узора.

Английский Манчестер Юнайтед в сезоне-2021/22 будет выступать в обновленном комплекте домашней формы, который был представлен на соответствующей презентации совместно с техническим партнером команды — Adidas.

Новыми цветами формы "Красных дьяволов", разумеется, станет оттенок красного под названием "настоящий красный", с добавлением "облачно-белых" фрагментов на воротнике и манжетах рукавов.

Дизайн нового комплекта будет иметь характерную особенность — неброские вертикальные полосы, которые отчетливо заметны лишь на рукавах и спине.

При создании новой формы, дизайнеры вдохновлялись решениями 1960-х годов, когда Юнайтед пережили один из наиболее успешных периодов в своей истории, связанный с выступлениями Джорджа Беста, сэра Бобби Чарльтона и Дениса Лоу.

Воротник выполнен с немного большей, чем стандартная, окантовкой. Шорты также получили "облачно-белый" окрас с "настоящего красного" цвета деталями.

Гетры будут использоваться преимущественно черного цвета, с двумя секциями горизонтальных полос, выполненных в тон с верхней частью комплекта. На них также будет красоваться золотистого оттенка дьявол.