Англия

"Канониры" заинтересовались английским форвардом.

Арсенал рассматривает вариант с подписанием Тэмми Абрахама в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, "синие" уже предлагали футболиста нескольким клубам, но "канониров" не было в их числе.

Арсенал готов дать Тэмми Абрахаму игровую практику, из-за недостатка которой он, скорее всего, пропустил Евро-2020.

В минувшем сезоне Тэмми Абрахам провел в футболке "синих" 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 мячей и отдать 6 результативных передач.

Напомним, что на футболиста также претендует еще один клуб из чемпионата Англии — Лестер.